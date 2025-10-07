Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 7 октября прибыл в Азербайджан для участия в XII Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почётный караул.

Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.