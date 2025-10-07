 Рубен Варданян вышел из автобизнеса в России | 1news.az | Новости
Рубен Варданян вышел из автобизнеса в России

First News Media10:52 - Сегодня
Восседающий на скамье подсудимых в Баку по обвинению в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности Вардан Осканян, один из первых инвесторов российского электромобиля «Атом», вышел из этого проекта и таким образом перестал владеть активами в автобизнесе, пишет «Коммерсант».

Так, Р.Варданян вышел из капитала ООО «Восход» - основного акционера АО «Кама», занимающегося проектом электромобиля «Атом». Принадлежавшие Варданяну 25% «Восхода» в октябре перешли самому обществу.

Доля в «Восходе», судя по всему, была последним активом Варданяна в автобизнесе в РФ.

В «Каме» воздержались от комментариев по сделке.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников полагает, что продажа доли связана с непростым положением, в котором оказался акционер.

Напомним, что в сентябре 2022 года Варданян объявил о намерении отказаться от гражданства РФ, в ноябре того же года возглавил «правительство» так называемой «НКР». В результате проведенной Азербайджаном антитеррористической операции в Карабахе в сентябре 2023 года Варданян был задержан и с тех пор содержится в следственном изоляторе Службы госбезопасности АР в Баку.

