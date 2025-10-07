Сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ОБНОВЛЕНО

В рамках III Игр стран СНГ на городском стадионе Шеки состоялся финальный матч по човгану.

Как передает 1news.az, сборная Азербайджана одержала победу над Узбекистаном (3:0) и завоевала золотые медали.

Напомним, что вчера в матче за третье место команда Кыргызстана одержала победу над Казахстаном (2:0) и завоевала бронзовые медали турнира.

Таким образом, соревнования по човгану завершились.

11:05

Сегодня, на стадионе города Шеки стартовали финальные соревнования по човгану.

Как передает 1news.az, в матче сборные Азербайджана и Узбекистана борются за золотую медаль.