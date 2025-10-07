 Сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:58 - Сегодня
Сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ОБНОВЛЕНО

В рамках III Игр стран СНГ на городском стадионе Шеки состоялся финальный матч по човгану.

Как передает 1news.az, сборная Азербайджана одержала победу над Узбекистаном (3:0) и завоевала золотые медали.

Напомним, что вчера в матче за третье место команда Кыргызстана одержала победу над Казахстаном (2:0) и завоевала бронзовые медали турнира.

Таким образом, соревнования по човгану завершились.

11:05

Сегодня, на стадионе города Шеки стартовали финальные соревнования по човгану.

Как передает 1news.az, в матче сборные Азербайджана и Узбекистана борются за золотую медаль.

Поделиться:
413

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступает на саммите ОТГ в Габале - LIVE - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днём рождения

Политика

Эрдоган прибыл в Азербайджан - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился в Габале с Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО

Спорт

Сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ОБНОВЛЕНО

Олимпийские чемпионы выступят в Перу

Вторая победа азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы

В день официального закрытия III Игр стран СНГ на ряде дорог Гянджи будут действовать ограничения

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Гол футболиста «Карабаха» признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА - ВИДЕО

Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 9-й день

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Последние новости

Президент Ильхам Алиев выступает на саммите ОТГ в Габале - LIVE - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:23

Кочарян примет участие в парламентских выборах 2026 г.

Сегодня, 13:18

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днём рождения

Сегодня, 13:14

Для фестиваля DREAM Fest будет построена новая масштабная площадка - ВИДЕО

Сегодня, 13:05

Вышла книга «Азербайджан-США: определение нового курса на стратегическое партнёрство» - ФОТО

Сегодня, 12:55

Новый академический мост в Баку: Constructor University и CELT Colleges начали сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Эрдоган прибыл в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 12:45

Новый период в банковской сфере: все счета в одном приложении!

Сегодня, 12:42

Президент Ильхам Алиев встретился в Габале с Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО

Сегодня, 12:32

Скончался начальник управления AZAL

Сегодня, 12:27

Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

В Габале состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ - ФОТО

Сегодня, 12:05

В Астаре в вагоне с «чаем» обнаружена марихуана весом свыше 105 кг - ФОТО

Сегодня, 12:02

Сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:58

В Иране совершено нападение на штаб КСИР - есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:48

Лидеры стран СНГ обсудят в Душанбе вопросы региональной безопасности

Сегодня, 11:40

Трамп: Израиль и ХАМАС «очень-очень близки» к заключению соглашения

Сегодня, 11:37

Опубликованы кадры смертельного ДТП на дороге Баку-Губа - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

Активы финансового сектора Азербайджана достигли 60 миллиардов манатов

Сегодня, 11:27

Олимпийские чемпионы выступят в Перу

Сегодня, 11:22
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10