Сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ОБНОВЛЕНО
В рамках III Игр стран СНГ на городском стадионе Шеки состоялся финальный матч по човгану.
Как передает 1news.az, сборная Азербайджана одержала победу над Узбекистаном (3:0) и завоевала золотые медали.
Напомним, что вчера в матче за третье место команда Кыргызстана одержала победу над Казахстаном (2:0) и завоевала бронзовые медали турнира.
Таким образом, соревнования по човгану завершились.
Сегодня, на стадионе города Шеки стартовали финальные соревнования по човгану.
Как передает 1news.az, в матче сборные Азербайджана и Узбекистана борются за золотую медаль.
