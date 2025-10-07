В Шамкире произошло умышленное убийство: Задержан подозреваемый

6 октября примерно в 18:00 в прокуратуру поступила информация о смерти Роялы Гаджиевой (1984 г.р.), произошедшей в селе Шиштепе Шамкирского района.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что Ариф Гаджиев (1971 г.р.), умышленно убил Р.Гаджиеву, нанеся ей ножевые ранения, сообщает 1news.az со ссылкой на Шамкирскую районную прокуратуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Ариф Гаджиев задержан прокуратурой района в качестве подозреваемого - предварительное расследование продолжается.