Опубликованы кадры смертельного ДТП на дороге Баку-Губа - ВИДЕО

6 октября 2025 года примерно в 12:45 на 136-м километре автодороги Баку-Губа произошла серьёзная дорожно-транспортная авария.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Mercedes, двигавшегося на высокой скорости, нарушил правила маневрирования и потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в деревья, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управления Государственной дорожной полиции.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб на месте, пассажир получил травмы различной степени тяжести. По факту проводится расследование.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз обращается ко всем водителям с напоминанием о том, что каждое решение за рулём требует ответственности, напоминая, что нарушение правил маневрирования, высокая скорость и управление автомобилем, не соответствующее дорожным условиям, часто приводят к трагическим последствиям.

Водителям рекомендуется следующее:

- внимательно проверять зеркала заднего и бокового вида перед выполнением манёвров;

- правильно оценивать расстояние до встречных транспортных средств;

- не садиться за руль уставшими, ослабленными или отвлечёнными;

- обязательно использовать ремни безопасности и следить, чтобы пассажиры также соблюдали это правило.

«Помните, соблюдение правил дорожного движения необходимо не только для избежания штрафов, но и для сохранения своей жизни и жизни других участников движения», - отмечают в дорожной полиции.