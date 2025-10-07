В Астаре в вагоне с «чаем» обнаружена марихуана весом свыше 105 кг - ФОТО

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и мероприятий таможенного контроля, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления, было обнаружено и изъято из незаконного оборота крупное количество наркотического средства – марихуаны.

Вагон с грузом «чай», следовавший транзитом через территорию Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию, был задержан на таможенном посту «Южная Астара», в таможенном пункте пропуска «Астара Железная дорога», и подвергнут тщательной проверке, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ходе проверки в грузе «чай» в вагоне было обнаружено 20 свёртков с наркотическим веществом - марихуаной, спрятанных от таможенного контроля; общая приблизительная масса вместе с упаковкой составила 105 кг 800 г.