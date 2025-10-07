Новый период в банковской сфере: все счета в одном приложении!

С приложением ABB mobile начинается новая эра цифрового банкинга.

Теперь клиенты других банков, подключенных к системе открытого банкинга, могут отслеживать свои счета и карты прямо в ABB mobile. Это решение обеспечивает более удобный, централизованный и безопасный контроль над личными финансами.

Клиент может просматривать баланс и историю операций напрямую в приложении. Обмен данными осуществляется только на основании его личного согласия. Через одно приложение можно получить сводный финансовый отчет. Клиент самостоятельно определяет срок действия разрешения на обмен данными — от 30 до 90 дней.

Благодаря этому нововведению клиент также может добавить свои счета и карты, оформленные в Банке ABB, в приложения других банков и отслеживать информацию там.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

