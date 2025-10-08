Еврокомиссия хочет использовать «стену дронов» для контроля танкеров с российской нефтью

Еврокомиссия в ближайшие недели представит свою программу милитаризации ЕС на ближайшие пять лет под названием «Сохранить мир», главными элементами которой станут программы создания систем ПВО и антидроновой зашиты, а также военных беспилотников, которые предлагается использовать в том числе для контроля танкеров с российской нефтью.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге, посвященных последним инцидентам, когда над разными европейскими странами наблюдались неопознанные беспилотники.

«В ближайшие недели Еврокомиссия представит нашу программу военной готовности «Европа-2030», которую мы назовем «Сохранить мир», - заявила она.

Эта программа будет включать проекты ПВО («Восточный дозор», Eastern Flank Watch ) и противодроновой защиты («стена дронов») у границ России. По ее словам, Еврокомиссия хочет создать «систему дешевых средств для обнаружения и перехвата беспилотников, основанную на экосистеме военных инноваций», к которой «должна быть подключена Украина». Основу этих систем должны составлять автономные беспилотники с использованием искусственного интеллекта.

«В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов, от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции до контроля танкеров, перевозящих российскую нефть», - заявила она.

Источник: ТАСС