Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры - ФОТО

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялись первые штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, проходившей с участием представителей различных управлений, были определены направления двустороннего сотрудничества. Также был подготовлен проект плана двустороннего сотрудничества на 2026 год.

Наряду с этим, на основе презентаций, представленных обеими сторонами, были приведены подробные сведения о структуре министерств обороны двух стран и проводимых реформах.

На встрече была выражена уверенность в том, что совместное военное сотрудничество и впредь будет взаимовыгодным для обеих стран.