Шамаха приняла международных спортсменов для уникального проекта - ВИДЕО

Шамаха, расположенная в центре Азербайджана и известная своей историей и культурой, стала местом проведения нового впечатляющего проекта, реализованного профессиональными спортсменами Red Bull.

Проект под названием «Awakening The Spirit of Shamakhi» объединил красоту природы Шамахи и мастерство всемирно известных спортсменов Red Bull, демонстрируя силу скорости и креативности.

Проект, реализованный при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана, снимался на лугах и виноградниках Шамахи на фоне уникальных ландшафтов.

Главными героями проекта стали профессиональный пилот Red Bull по дрифту Абдо Фегхали, который установил мировой рекорд, совершив самый длинный дрифт в Абу-Даби и попав в Книгу рекордов Гиннесса, а также литовский стант-мотоциклист Red Bull и чемпион Европы по стант-райдингу Арас Гибиеза, известный своим необычным мастерством вождения мотоцикла.

Для спортсменов Red Bull этот проект стал не только возможностью продемонстрировать свои навыки, но и незабываемым моментом, когда они смогли почувствовать красоту и дух Шамахи.