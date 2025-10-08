Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

Бюро Национального собрания - высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции - отклонило предложение левой оппозиции о запуске процедуры отрешения от власти президента республики Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, участники заседания бюро констатировали отсутствие оснований для принятия к рассмотрению запроса об импичменте Макрону, внесенного левой партией "Неподчинившаяся Франция", собравшей подписи 104 депутатов.

Досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей предусматривает 68-я статья конституции. Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов (десятая часть состава нижней палаты). Бюро палаты должно после этого определить, может ли проект резолюции быть принят к рассмотрению. Затем проект должна одобрить профильная комиссия. Для одобрения за резолюцию должны проголосовать две трети депутатов Национального собрания.

Проект затем передается в Сенат (верхняя палата парламента). Если обе палаты поддержат документ, депутаты и сенаторы должны собраться на совместное заседание. Для импичмента необходимо, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат.

Аналогичное предложение "Неподчинившаяся Франция" выдвигала еще в прошлом году. И хотя предложение получило одобрение Бюро Нацсобрания, позже его отклонили на этапе рассмотрения в парламентском комитете по законодательным вопросам, где лидеры всех фракций, за исключением левой коалиции "Новый народный фронт" и правой партии "Национальное объединение", выступили против вынесения инициативы на голосование в нижней палате парламента.

