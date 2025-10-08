В село Ханъюрду Ходжалинского района переселились еще 18 семей - ФОТО

8 октября в село Ханъюрду Ходжалинского района переселились еще 18 семей в составе 69 человек.

Как сообщили региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, вернувшиеся семьи ранее временно проживали в различных городах и районах нашей страны.

Официальные лица поздравили жителей с возвращением в родное село и вручили им ключи от новых домов.

Отметим, что для жителей села Ханъюрду построены отвечающие современным стандартам частные дома, которые полностью обеспечены электроэнергией, газом, водоснабжением, связью и интернетом. На сегодняшний день в село Ханъюрду Ходжалинского района переселились 237 бывших вынужденных переселенцев – 69 семей.