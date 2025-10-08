Послы ЕС согласовали план отказа от газа и нефти России с 2028 года
Послы стран Евросоюза в предварительном порядке согласовали и передали в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету всех закупок российских газа и нефти с 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Послы стран ЕС согласовали в среду передачу на утверждение Совета ЕС плана запрета всего импорта российской нефти и газа к 2028 году», - сообщило агентство.
Оно отметило, что у Словакии и Венгрии остаются возражения, однако данное постановление относится не к санкционной, а к торговой политике ЕС, поэтому может быть утверждено не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. По оценке источников агентства, это «легко удастся сделать» на заседании Совета ЕС 20 октября.
Источник: ТАСС