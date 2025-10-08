Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

Парламентская фракция правой партии «Национальное объединение» проголосует за недоверие любому следующему правительству Франции.

Об этом заявила лидер фракции Марин Ле Пен в эфире телеканала LCI.

«Я поддержу любую резолюцию о недоверии. Абсолютно любую», — сказала она.

По словам политика, предложения о приостановке пенсионной реформы 2023 года, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, являются лишь попыткой властей выиграть время со стороны правящего блока.

Лидер «Национального объединения» также призвала президента Франции Эммануэля Макрона «очень серьезно задуматься» над тем, чтобы распустить парламент и даже уйти в отставку, поскольку политический кризис в стране затянулся.

Ранее Бюро Национального собрания Франции сочло неприемлемым предложение об объявлении импичмента Макрону. Против инициативы проголосовали все депутаты партии Макрона, за выступили левые, зеленые и социалисты.

Источник: Лента.ру