Состоялась рабочая встреча азербайджанских и грузинских военных специалистов в области кибербезопасности

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год, в Тбилиси состоялась рабочая встреча военных специалистов обеих стран в области кибербезопасности.

Как сообщили в Министерстве обороны, азербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева, где возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру, почтив его светлую память.

Затем был посещен мемориал в Шиндиси, почтена память героических военнослужащих Грузии.

Начальник Службы кибербезопасности Министерства обороны Азербайджанской Республики, полковник-лейтенант Эльшан Гасанов встретился с директором Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии Лукой Мгеладзе.

В ходе встречи, состоявшейся в Министерстве обороны Грузии, был проведен широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области кибербезопасности, обсуждены новые перспективы и возможности реализации совместных проектов.

На встрече была особо отмечена значимость подобных визитов в плане обмена опытом.

После встречи азербайджанская делегация посетила Национальную академию обороны Грузии имени Давида Агмашенебели, где ознакомилась с процессом обучения курсантов, учащихся по специальности «информатика».