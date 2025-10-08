 Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ

Фаига Мамедова18:15 - Сегодня
Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ

В семи городах Азербайджана завершились соревнования, проходившие в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, все комплекты медалей уже разыграны.

Россия, завоевав 231 (130-61-40) медаль, заняла первое место в общекомандном зачёте III Игр стран СНГ.

Азербайджан, на счету которого 33 золотые, 56 серебряныхи 95 бронзовых медалей, финишировал вторым. Беларусь с 122 (32–38–52) медалями стала третьей.
Всего в III Играх стран СНГ приняли участие атлеты из 13 стран, представители 10 из них завоевали медали.

Поделиться:
409

Актуально

Повестка Президента

Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на ...

Политика

В Таджикистане состоится встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина

Спорт

Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ...

Общество

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже ...

Общество

Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО

Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ

Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Скончался начальник управления AZAL

Новые правила Bolt в Баку: Введен штраф до 50 манатов за отмену заказов, оплаченных картой

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Последние новости

В Таджикистане состоится встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина

Сегодня, 21:20

Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:02

Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашению в Египте - СМИ

Сегодня, 19:55

Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 19:32

Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО

Сегодня, 19:15

С представителями Всемирного банка обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Великого возвращения

Сегодня, 18:30

Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:15

Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

Сегодня, 18:00

Состоялась рабочая встреча азербайджанских и грузинских военных специалистов в области кибербезопасности

Сегодня, 17:51

Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

Сегодня, 17:12

Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах

Сегодня, 17:09

ЕС намерен потратить на оружие и дроны €2,5 трлн до 2030 года

Сегодня, 17:00

III Игры стран СНГ: азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей

Сегодня, 16:57

Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

PASHA Holding в четвертый раз запустил стипендиальную программу «Əlаçı» - ФОТО

Сегодня, 16:50

Москва грозится «жестко ответить» на передачу Евросоюзом российских активов Украине

Сегодня, 16:37

Послы ЕС согласовали план отказа от газа и нефти России с 2028 года

Сегодня, 16:30

В Иране заявили о рекордном экспорте нефти, несмотря на санкции

Сегодня, 16:20

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже завтра

Сегодня, 16:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10