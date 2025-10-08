Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Количество граждан Индии, прибывающих в Россию с целью трудоустройства, увеличилось более чем в 22 раза за последние пять лет.

По данным ФСБ, в 2020 году было зарегистрировано 813 въездов с рабочими целями, тогда как в аналогичный период 2025 года — свыше 17,7 тыс., сообщает RTVI.

Эксперты связывают рост с дефицитом рабочей силы в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. По словам главы международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадяна, после корректировки миграционной политики и ограничений для граждан СНГ Россия начала активнее привлекать работников из Южной Азии, прежде всего из Индии. Он прогнозирует, что к концу года число индийских трудовых мигрантов может удвоиться по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году из общей квоты на иностранных специалистов в 234,9 тыс. человек около 71,8 тыс. предназначено для граждан Индии.

Среди регионов, куда направляются индийские рабочие, — Москва, Санкт-Петербург, Саратовская, Ульяновская и Ростовская области. Наибольший спрос на иностранные кадры сохраняется в строительной отрасли, промышленности и аграрном секторе.

Кроме того, российские компании рассматривают возможность привлечения трудовых мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш. Как сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин, бизнес, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг, рассчитывает таким образом компенсировать нехватку персонала.