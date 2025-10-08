Азербайджан сыграл вничью с Францией и обыграл Польшу

Женская сборная Азербайджана по шахматам прервала победную серию на командном чемпионате Европы в Батуми.

После двух выигрышей в первых турах, наша команда в третий игровой день сыграла вничью с Францией – 2:2.

Гюльнар Мамедова одержала победу на своей доске, Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева сыграли вничью, а Аян Аллахвердиева проиграла свою партию.

Азербайджанские шахматистки занимают четвертое место, набрав 5 очков. Они на балл отстают от Польши, Болгарии и Германии.

Мужская сборная нанесла поражение Польше – 2,5:1,5. Результативной оказалась партия на второй доске, где Эльтадж Сафарли огорчил Шимона Гумуларжа. Встречи на остальных досках завершились вничью.

У Шахрияра Мамедъярова и Ко также 5 очков, команда идет на четвертом месте.

Ниджат