 Азербайджан сыграл вничью с Францией и обыграл Польшу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджан сыграл вничью с Францией и обыграл Польшу

First News Media09:28 - Сегодня
Азербайджан сыграл вничью с Францией и обыграл Польшу

Женская сборная Азербайджана по шахматам прервала победную серию на командном чемпионате Европы в Батуми.

После двух выигрышей в первых турах, наша команда в третий игровой день сыграла вничью с Францией – 2:2.

Гюльнар Мамедова одержала победу на своей доске, Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева сыграли вничью, а Аян Аллахвердиева проиграла свою партию.

Азербайджанские шахматистки занимают четвертое место, набрав 5 очков. Они на балл отстают от Польши, Болгарии и Германии.

Мужская сборная нанесла поражение Польше – 2,5:1,5. Результативной оказалась партия на второй доске, где Эльтадж Сафарли огорчил Шимона Гумуларжа. Встречи на остальных досках завершились вничью.

У Шахрияра Мамедъярова и Ко также 5 очков, команда идет на четвертом месте.

Ниджат

Поделиться:
202

Актуально

Мнение

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и ...

Общество

Сегодня можно будет наблюдать метеорный дождь Дракониды

Общество

На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели

Lifestyle

В Стамбуле прошла масштабная операция против знаменитостей по делу о наркотиках

Спорт

III Игры стран СНГ: станут известны последние призеры в художественной гимнастике

Азербайджан сыграл вничью с Францией и обыграл Польшу

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Азербайджанский парастрелок стал чемпионом Европы

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Азербайджанский каратист завоевал золото на III Играх стран СНГ - ВИДЕО

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 8-й день соревнований

«Карабах» правит бал в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Сегодня можно будет наблюдать метеорный дождь Дракониды

Сегодня, 10:25

МИД Ирана вызвал глав дипмиссий европейских стран

Сегодня, 10:18

На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели

Сегодня, 10:10

III Игры стран СНГ: станут известны последние призеры в художественной гимнастике

Сегодня, 10:05

В Стамбуле прошла масштабная операция против знаменитостей по делу о наркотиках

Сегодня, 09:56

В Узбекистане сократят тысячи госслужащих

Сегодня, 09:50

Следствие отказалось арестовывать активы владельцев «Крокус Сити Холла»

Сегодня, 09:40

В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

Сегодня, 09:35

Азербайджан сыграл вничью с Францией и обыграл Польшу

Сегодня, 09:28

В Сальяне произошло тяжелое ДТП, водитель погиб

Сегодня, 09:10

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Сегодня, 09:05

В Грузии число задержанных участников акции 4 октября увеличилось до 22

Сегодня, 09:00

В Эквадоре обстреляли кортеж президента - ФОТО

Сегодня, 08:55

На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:50

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и Барду - ФОТО

Сегодня, 00:00

«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:50

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

07 / 10 / 2025, 23:40

Премьер-министр Канады на встрече с Трампом подчеркнул мир между Азербайджаном и Арменией

07 / 10 / 2025, 23:22

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:04

Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

07 / 10 / 2025, 22:43
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10