Следствие отказалось арестовывать активы владельцев «Крокус Сити Холла»

Следствие отказало защите потерпевших по делу о теракте в "Крокус сити холле" в требовании арестовать активы владельцев концертного зала Араза и Эмина Агаларовых до получения результатов одной из ключевых экспертиз.

Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов.

"В целях установления круга виновных лиц и степени их участия в совершенном преступлении, а также объема оказанных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначены ряд комплексных судебных экспертиз, длительность проведения которых обусловлена особой сложностью и большим объемом исследуемых объектов.

По результатам указанных экспертиз будет дана юридическая оценка действиям лиц, проверяемых на причастность, а также решен вопрос о применении обеспечительных мер. В этой связи заявленное ходатайство в настоящее время удовлетворено быть не может", - говорится в документе, на который ссылается адвокат.

В нем также отмечается, что в настоящее время применять обеспечительные меры преждевременно, так как согласно российскому законодательству, арест, на котором настаивает представитель потерпевших, возможен только в отношении имущества подозреваемого или обвиняемого, "либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия".

23 сентября Трунов сообщил ТАСС, что обратился в СК РФ от имени потерпевших с просьбой принять меры по аресту активов владельцев холдинга Crocus Group Араза Агаларова и его сына Эмина, в числе которых компании "Крокус" и "Крокус интернешнл", ЧОП "Крокус профи", с целью обеспечения прав на возмещение вреда, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

По его мнению, компания "Крокус" в том числе обслуживала системы пожаротушения и контроля управления доступом, обеспечивающей открывание эвакуационных выходов, оказание неограниченному количеству лиц по предоставлению культурно-зрелищных мероприятий в здании концертного зала осуществлялось Crocus Group, а за охрану здания отвечало частное охранное предприятие "Крокус профи".