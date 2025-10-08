 На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели | 1news.az | Новости
Общество

На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели

First News Media10:10 - Сегодня
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении обвиняемых в финансировании терроризма Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова.

На заседании под председательством судьи Нигяр Имановой было рассмотрено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Хагани Омарова, представление было выдвинуто адвокатом подсудимого.

Обосновывая ходатайство, адвокат заявил, что целью перевода денежных средств Хагани Омаровым в Сирию было не финансирование терроризма, а оказание финансовой помощи определенным лицам. Суд отклонил ходатайство как необоснованное.

Затем были заслушаны показания свидетелей, после чего были зачитаны показания свидетелей, которые по определенным причинам не смогли принять участие в заседании.

Очередное заседание было назначено на 28 октября.

Отметим, что упомянутые лица были задержаны в рамках операции СГБ.

Согласно обвинительному акту, подсудимые в целях поддержки терроризма перевели финансовые средства определенным лицам, действующим в иностранном государстве. Им предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана.

Источник: Report

Общество

На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели

