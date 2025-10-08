 МИД Израиля сообщил о перехвате еще одной группы судов, шедших к сектору Газа | 1news.az | Новости
МИД Израиля сообщил о перехвате еще одной группы судов, шедших к сектору Газа

First News Media10:35 - Сегодня
МИД Израиля сообщил о перехвате еще одной группы судов, шедших к сектору Газа

Израильские военные перехватили в открытом море еще одну группу судов, направлявшихся к сектору Газа.

Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

«Очередная тщетная попытка прорвать законную морскую блокаду [сектора Газа] и войти в зону боевых действий завершилась ничем. Суда и пассажиры доставлены в израильский порт. Все пассажиры живы и здоровы, и ожидается, что они будут депортированы в самое ближайшее время», - заявили в министерстве.

Как сообщило издание The Times of Israel, речь шла о группе из девяти судов «Коалиции флотилии свободы», на борту которых находилось порядка 100 пропалестинских активистов, ставивших целью прорыв блокады Газы.

Они отправились в путь около двух недель назад, отчалив от одного из портов Италии. По словам активистов, они везли с собой гуманитарные грузы общей стоимостью более $110 тыс. для помощи жителям Газы.

Неделей ранее ВМС Израиля задержали в море более 40 судов из флотилии «Сумуд», участники которой также пытались прорвать блокаду палестинского анклава. Около 450 активистов, среди которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг, были задержаны и доставлены в Израиль, сейчас их постепенно депортируют из страны.

Источник: ТАСС

