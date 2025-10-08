Иран намерен построить при помощи России восемь АЭС

Иран в общей сложности хочет построить восемь атомных электростанций в сотрудничестве с Россией, заявил глава организации по атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами, передает агентство Mehr.

Он напомнил, что между странами действует соответствующий протокол.

Одна из станций - в Бушере, уже эксплуатируется (была подключена к энергосистеме еще в 2011 – ред.) две - в стадии строительства, и еще пять планируется построить в провинции Хормозган, общей мощностью 5 тыс. мегаватт, приводит слова чиновника агентство.

Эслами сообщил об ущербе, нанесенном ядерным объектам в ходе атак Израиля в июне, а также рассказал о мерах по их восстановлению.

Напомним, в сентябре между компанией "Иран Хормоз" и компанией-подрядчиком "Росатом" было подписано соглашение стоимостью 25 млрд долларов о строительстве, в частности, четырех современных ядерных энергоблоков 3-го поколения в Хормозгане.