FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении за нарушения на матче Армения-Португалия

Федерация футбола Армении оштрафована Международной федерацией футбола (FIFA) за нарушения, допущенные во время матча Армения — Португалия.

Согласно решению дисциплинарного комитета FIFA, санкции были наложены за несоблюдение порядка и правил безопасности, ненадлежащее поведение команды, вторжение или попытку вторжения зрителей на поле, а также за использование пиротехники.

Размер штрафа составил 12 тысяч швейцарских франков (около $15 тысяч).

Напомним, 6 сентября сборная Армении проиграла Португалии в Иреване со счетом 0:5 в стартовом матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

