C одной бронзовой наградой из Перу

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо завершила юниорский чемпионат мира в Лиме с одной бронзовой наградой.

Медаль, выигранная Магомедом Мусаевым (66 кг), оказалась единственной для команды. В заключительный день на татами вышел Рамазан Ахмедов (+100 кг), в первой же схватке уступивший грузину Гиоргию Бадуашвили.

Победу в общем зачете одержала Япония, на счету которой 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

На втором месте Бразилия (2-1-2), а замкнула первую тройку команда Международной федерации дзюдо (1-3-1).

Тем временем, крупные соревнования по дзюдо в столице Перу продолжаются. 11-13 октября Лима примет Гран-При с участием команды Азербайджана, в состав которой вошли и олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев.

Ниджат