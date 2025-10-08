 Бахрам Багирзаде посвятил трогательное обращение Джабиру Иманову: «Знай, Джаби, тебя любили…» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Бахрам Багирзаде посвятил трогательное обращение Джабиру Иманову: «Знай, Джаби, тебя любили…» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:25 - Сегодня
Бахрам Багирзаде посвятил трогательное обращение Джабиру Иманову: «Знай, Джаби, тебя любили…» - ВИДЕО

29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.

Заслуженный артист Азербайджана, близкий друг Дж.Иманова Бахрам Багирзаде опубликовал в Instagram эмоциональное обращение, посвящённое ушедшему из жизни другу – его слова о потере, памяти и любви к Дж.Иманову вызвали широкий отклик среди пользователей социальных сетей.

«Дорогой Джабир… Сегодня был последний день Бакинской международной книжной выставки… (пост был опубликован в соцсети 7 октября – прим.ред.) И восьмой день в мире, где нет тебя… Восемь бесконечно долгих дней, в течение которых я каждое мгновение вспоминал твою улыбку, слышал твой смех и видел твои лучистые, добрые глаза…

Но речь не о выставке. Речь - о людях. Каждый посетитель, каждый гость считал своим священным долгом остановиться и сказать: «Allah rəhmət eləsin…». Каждый, абсолютно каждый, кто знал нашу команду, кто хоть раз пересекался с тобой, несёт в сердце осколок этой потери.

Мне было невыносимо тяжело эти дни. Каждое такое слово было одновременно болью и тихим утешением. Оно снова и снова напоминало о пустоте, но в то же время говорило о чём-то гораздо более важном.

Знай, Джаби, тебя любили. Искренне, глубоко и по-настоящему. Любят. И будут любить всегда. Ты не ушёл бесследно. Ты остался не просто в памяти, ты остался живой и очень доброй частью души многих людей… Спи спокойно, наш светлый человек. Мы тебя помним. Мы тебя любим. И однажды, по милости Всевышнего, мы обязательно встретимся в лучшем мире…» - отмечает Б.Багирзаде в Instagram.

