Желание иметь красивые ноги обернулось ужасом: В Баку пациентке ввели вазелин вместо филлера - ВИДЕО

В одной из частных клиник Баку пациентке вместо филлеров для эстетического улучшения ног ввели вазелин.

25-летняя женщина, у которой через 2 месяца после операции началось гниение в области икр обеих ног, рассказала Xəzər Xəbər о серьезных проблемах со здоровьем после процедуры контурной пластики голеней филлерами.

Ляман Набиева обратилась в частную клинику после того, как увидела объявление в социальной сети TikTok.

По ее словам, уже через два дня после операции у нее на обеих ногах появились покраснения, а на месте введения филлера образовался гной. По ее словам, она многократно обращалась к врачу Хаяле Исмайыловой, но та заблокировала ее во всех соцсетях. Проходящая два года лечение в различных клиниках женщина после заключения специалистов узнала, что вместо филлера ей был введен гель — вазелин.

Это подтверждено также комиссией по судебно-медицинской экспертизе и патологической анатомии при Министерстве здравоохранения.

