 Медальный зачет III Игр стран СНГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Медальный зачет III Игр стран СНГ

Фаига Мамедова10:30 - Сегодня
Медальный зачет III Игр стран СНГ

В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.

На данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 225 (124-61-40) медалей.

Как передает 1news.az, Азербайджан идет вторым, имея в своем активе 178 медалей: 33 золотых, 53 серебряных и 92бронзовых. На третьем месте расположиласьБеларусь – 119 (32-35-52) медалей.

На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 10 стран. В целом, в соревнованиях участвуют атлеты из 13 стран.

Поделиться:
535

Актуально

Повестка Президента

Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на ...

Общество

В Азербайджане объединяется ряд институтов - постановление Кабмина

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°С

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии - ФОТО

Спорт

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении за нарушения на матче Армения-Португалия

Скончался руководитель департамента Национального олимпийского комитета

C одной бронзовой наградой из Перу

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Гол футболиста «Карабаха» признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА - ВИДЕО

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 8-й день соревнований

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 12-й день III Игр стран СНГ

Последние новости

В село Ханъюрду Ходжалинского района переселились еще 18 семей - ФОТО

Сегодня, 14:32

Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Сегодня, 14:17

Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

Сегодня, 14:12

Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения Азербайджана

Сегодня, 14:05

В Азербайджане объединяется ряд институтов - постановление Кабмина

Сегодня, 14:00

Шамаха приняла международных спортсменов для уникального проекта - ВИДЕО

Сегодня, 13:52

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°С

Сегодня, 13:42

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Сегодня, 13:30

Приморский национальный парк удостоен международной награды Green Flag Award - ФОТО

Сегодня, 13:22

Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры - ФОТО

Сегодня, 13:17

Еврокомиссия хочет использовать «стену дронов» для контроля танкеров с российской нефтью

Сегодня, 13:10

Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии - ФОТО

Сегодня, 13:05

Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на передовой

Сегодня, 12:58

Премьера клипа: Ройа «Nuş olsun» - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

«Политический труп»: Симонян разнес Кочаряна

Сегодня, 12:45

Эрдоган назвал незаконным исключение Турции из программы F-35

Сегодня, 12:40

ХАМАС и Израиль обменялись списками для обмена

Сегодня, 12:35

В Карабахском университете назначен новый декан

Сегодня, 12:30

Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве

Сегодня, 12:25

В Молдове Россию назвали главной угрозой

Сегодня, 12:22
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10