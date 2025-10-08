Медальный зачет III Игр стран СНГ

В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.

На данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 225 (124-61-40) медалей.

Как передает 1news.az, Азербайджан идет вторым, имея в своем активе 178 медалей: 33 золотых, 53 серебряных и 92бронзовых. На третьем месте расположиласьБеларусь – 119 (32-35-52) медалей.

На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 10 стран. В целом, в соревнованиях участвуют атлеты из 13 стран.