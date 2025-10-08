Минобороны Азербайджана и Грузии провели обмен опытом в сфере БПЛА - ФОТО

Делегация Министерства обороны Грузии прибыла в Азербайджан для обмена опытом в сфере БПЛА в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, грузинским гостям был представлен брифинг о роли БПЛА в Азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие интерес.