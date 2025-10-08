 Венгрия и Словакия могут отстрочить новые санкции против РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Венгрия и Словакия могут отстрочить новые санкции против РФ

First News Media10:43 - Сегодня
Венгрия и Словакия могут отстрочить новые санкции против РФ

Правительства Венгрии и Словакии рассчитывают отсрочить принятие 19-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, пытаясь добиться уступок в своих экономических интересах.

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщил портал EUObserver.

По его данным, Венгрия намерена добиться внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). При этом Венгрия не станет официально угрожать воспользоваться своим правом вето, как это было раньше в подобных случаях. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп, как и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, настаивает на полном запрете закупок СПГ из РФ для ЕС. Будапешт готовится к рабочим консультациям с руководителями других стран Евросоюза по отдельным пунктам потенциального эмбарго.

Как передает портал, Словакия намерена увязать принятие пакета санкций с послаблениями в вопросе планируемого запрета (к 2035 году) на выпуск в ЕС автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Республика в пересчете на душу населения является одним из лидеров в данном сегменте автопрома благодаря предприятиям компаний Volkswagen, Kia, Jaguar Land Rover и Peugeot. Премьер-министр Роберт Фицо может поднять этот вопрос уже на ближайшей встрече лидеров ЕС 23 октября. По мнению опрошенных порталом европейских дипломатов, Фицо может добиться символических уступок, не затягивая принятие очередного санкционного пакета на слишком долгий срок.

В августе Еврокомиссия обещала, что 19-й пакет будет введен в течение сентября.

Источник: ТАСС

Поделиться:
270

Актуально

Повестка Президента

Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на ...

Общество

В Азербайджане объединяется ряд институтов - постановление Кабмина

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°С

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии - ФОТО

В мире

Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

Еврокомиссия хочет использовать «стену дронов» для контроля танкеров с российской нефтью

«Политический труп»: Симонян разнес Кочаряна

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Зеленский: более 50 ракет и 500 дронов атаковали Украину

Украина поразила российский корабль-ракетоносец

Более 300 школ РФ запретили ношение хиджабов и никабов

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В село Ханъюрду Ходжалинского района переселились еще 18 семей - ФОТО

Сегодня, 14:32

Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Сегодня, 14:17

Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

Сегодня, 14:12

Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения Азербайджана

Сегодня, 14:05

В Азербайджане объединяется ряд институтов - постановление Кабмина

Сегодня, 14:00

Шамаха приняла международных спортсменов для уникального проекта - ВИДЕО

Сегодня, 13:52

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°С

Сегодня, 13:42

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Сегодня, 13:30

Приморский национальный парк удостоен международной награды Green Flag Award - ФОТО

Сегодня, 13:22

Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры - ФОТО

Сегодня, 13:17

Еврокомиссия хочет использовать «стену дронов» для контроля танкеров с российской нефтью

Сегодня, 13:10

Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии - ФОТО

Сегодня, 13:05

Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на передовой

Сегодня, 12:58

Премьера клипа: Ройа «Nuş olsun» - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

«Политический труп»: Симонян разнес Кочаряна

Сегодня, 12:45

Эрдоган назвал незаконным исключение Турции из программы F-35

Сегодня, 12:40

ХАМАС и Израиль обменялись списками для обмена

Сегодня, 12:35

В Карабахском университете назначен новый декан

Сегодня, 12:30

Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве

Сегодня, 12:25

В Молдове Россию назвали главной угрозой

Сегодня, 12:22
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10