Венгрия и Словакия могут отстрочить новые санкции против РФ

Правительства Венгрии и Словакии рассчитывают отсрочить принятие 19-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, пытаясь добиться уступок в своих экономических интересах.

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщил портал EUObserver.

По его данным, Венгрия намерена добиться внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). При этом Венгрия не станет официально угрожать воспользоваться своим правом вето, как это было раньше в подобных случаях. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп, как и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, настаивает на полном запрете закупок СПГ из РФ для ЕС. Будапешт готовится к рабочим консультациям с руководителями других стран Евросоюза по отдельным пунктам потенциального эмбарго.

Как передает портал, Словакия намерена увязать принятие пакета санкций с послаблениями в вопросе планируемого запрета (к 2035 году) на выпуск в ЕС автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Республика в пересчете на душу населения является одним из лидеров в данном сегменте автопрома благодаря предприятиям компаний Volkswagen, Kia, Jaguar Land Rover и Peugeot. Премьер-министр Роберт Фицо может поднять этот вопрос уже на ближайшей встрече лидеров ЕС 23 октября. По мнению опрошенных порталом европейских дипломатов, Фицо может добиться символических уступок, не затягивая принятие очередного санкционного пакета на слишком долгий срок.

В августе Еврокомиссия обещала, что 19-й пакет будет введен в течение сентября.

Источник: ТАСС