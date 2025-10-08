На международной сессии депутат рассказала о видении Азербайджана касательно мира - ФОТО - ВИДЕО

В городе Нджамена, Республика Чад, состоялась 13-я пленарная сессия Международного парламента толерантности и мира.

В заседании приняла участие депутат Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана Кенуль Нуруллаева. Во время своего выступления депутат обратила внимание на многовековой опыт Азербайджана в области мультикультурализма. Она отметила: «На протяжении веков ценности гармонии и взаимного уважения между представителями разных религий и этнических групп являются неотъемлемой частью нашей государственной политики. В то же время наша история показывает, что на защите мира всегда должна стоять справедливость».

К. Нуруллаева также затронула тему оккупационной политики Армении, которая продолжалась почти 30 лет.

Она отметила, что в течение примерно 30 лет Азербайджан подвергался оккупации и этническим чисткам.

В 2020 году, во время 44-дневной Отечественной войны, Азербайджан в соответствии с международным правом восстановил свою территориальную целостность.

«Тем самым Азербайджан обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые почти 30 лет оставались лишь на бумаге. Это была не только военная или политическая победа, но и победа справедливости и суверенитета. Сегодня мы открываем новую страницу: посредством постконфликтного восстановления, программы «Великое возвращение» и международного партнерства Азербайджан превращает освобожденные территории в регион процветания, связей и мира».

К. Нуруллаева также коснулась процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обратив внимание на договорённости, достигнутые в августе этого года в Вашингтоне. Она назвала это новой стадией в процессе нормализации, подчеркнув: «Совместное заявление, подписанное лидерами Азербайджана и Армении при свидетельстве президента США, внесёт вклад в обеспечение мира и стабильности в нашем регионе. Таким образом, возникла историческая возможность для установления мира и процветания на Южном Кавказе. Парафирование мирного соглашения и совместный призыв к роспуску Минской группы ОБСЕ также следует расценивать в качестве важных шагов на пути к долгосрочному миру. Региональная взаимосвязанность находится в центре нашего стратегического видения с точки зрения достижения долгосрочного мира».

К. Нуруллаева отметила и важность проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который стал одним из важных результатов Вашингтонского саммита. Она подчеркнула, что эта инициатива обеспечит беспрепятственную связь через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи.

Депутат сказала: «Особенно важно положение о восстановлении транспортных коммуникаций между двумя странами. В этом контексте заявление подчёркивает значимость обеспечения беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Такое развитие также увеличивает возможность Азербайджана в становлении более сильной транзитной страной».

К. Нуруллаева подчеркнула, что посыл Азербайджана ясен: достижение мира — это не конец борьбы, а начало строительства лучшего будущего. «Инвестируя в мир, развитие и межкультурный диалог, Азербайджан стремится внести вклад в региональную и глобальную стабильность». Депутат также отметила, что проведение этой сессии в Африке — на континенте с огромным потенциалом — не случайно. Таким образом, недавние перемены на континенте свидетельствуют о твердой приверженности инклюзивному управлению и стабильности.

Как сказала депутат: «Продвижение Африки к цифровой эпохе в сочетании с ее богатым человеческим и природным ресурсным потенциалом открывает новые возможности для устойчивого развития.. Интеграция технологий, инновационного духа молодёжи и роста, основанного на ресурсах, обогатит не только Африку, но и глобальное сотрудничество».

Депутат также добавила, что если государства будут работать вместе, уважать суверенитет и быть открытыми к диалогу, эти ценности могут стать реальностью. «Наш парламент является живым доказательством этого видения — объединяя голоса со всех уголков мира, мы демонстрируем нашу приверженность будущему без войны, экстремизма и раскола», - подчеркнула К. Нуруллаева.