За 9 месяцев из госбюджета возвращено 218,4 млн манатов

В январе-сентябре 2025 года из госбюджета физическим и юридическим лицам было возвращено 218 млн 354,8 тыс. манатов, сообщает Министерство финансов.

Возвращенные средства связаны с приобретением иностранцами на территории страны товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей, возвратом НДС, уплаченного физическими лицами в сфере розничной торговли и общественного питания, услуг культуры (театр, кино, музей, концерт), здравоохранения и гостиничного обслуживания на освобожденных территориях.

Кроме того, гражданам был возвращен НДС, уплаченный за жилые и нежилые помещения, приобретенные за безнал у лиц, осуществляющих деятельность по строительству зданий, а также другие уже уплаченные налоги, госпошлины, проценты и финансовые санкции.