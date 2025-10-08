 Лейла Алиева приняла участие в климатическом диалоге высокого уровня в Лондоне - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева приняла участие в климатическом диалоге высокого уровня в Лондоне - ФОТО

First News Media11:10 - Сегодня
Лейла Алиева приняла участие в климатическом диалоге высокого уровня в Лондоне - ФОТО

В историческом Мальборо-хаусе в Лондоне состоялся климатический диалог высокого уровня на тему «Колебания уровня моря и неравномерные последствия: опыт Каспийского моря и малых островных развивающихся государств (МОРАГ)».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном совместно с объединяющим в своих рядах 56 стран Содружеством наций, приняли участие представители дипломатического корпуса в Лондоне, в том числе маршал дипломатического корпуса, представители Министерства иностранных дел Великобритании и других государственных ведомств, малых островных государств, климатических организаций и СМИ, сотрудники Секретариата Содружества, молодые лидеры и другие гости.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, выступив на мероприятии, обратила внимание на проблему снижения уровня Каспийского моря. Она отметила, что за последние 30 лет крупнейшие озера мира подверглись потере воды и загрязнению пластиковыми отходами, что еще больше усугубляет ситуацию. Напомнив об успешном проведении COP29 в Азербайджане, она подчеркнула важность реализации на пути к COP30 практических шагов, а не только идей. Лейла Алиева также рассказала о деятельности возглавляемого ею Общественного объединения IDEA в области охраны природы и вовлечения молодежи в этот процесс. В завершение своего выступления Лейла Алиева отметила, что отношение к природе является показателем отношения к человечеству, а непренебрежение Каспием вселяет надежду в его жизнеспособное будущее.

Председатель СОР29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев в своем выступлении призвал международное сообщество проявить солидарность в отношении Каспийского моря, подобно тому, как это делается в отношении амазонских и других тропических лесов, и сообщил, что с этой целью Азербайджан совместно с Программой ООН по окружающей среде работает над Планом действий против снижения уровня Каспийского моря, охватывающим 2025–2035 годы. Он напомнил, что по инициативе Президента Ильхама Алиева прикаспийские государства приняли в рамках СОР29 совместную декларацию и сотрудничество в этом направлении укрепилось.

Председатель подчеркнул важную роль, которую кампания IDEA играет в деле защиты биоразнообразия Каспийского моря. Он также отметил, что Азербайджан солидарен с малыми островными государствами, страдающими от изменения климата, и поддерживает проекты устойчивого развития и адаптации в этих странах. В заключение своего выступления Мухтар Бабаев отметил, что выполнение обещаний, данных на СОР29, и увеличение финансирования мер по борьбе с изменением климата важны для восстановления международного доверия и Азербайджан продолжит играть активную роль в глобальной климатической солидарности.

Заместитель генерального секретаря Содружества наций Суддху Арджун рассказал о негативном влиянии изменения климата на большинство стран – членов организации. Он высоко оценил тот факт, что Азербайджан, как страна – председатель СОР29, уделяет особое внимание проблемам малых островных государств и предпринимает конкретные шаги для их решения. В этой связи он обратил внимание на проект сотрудничества, направленный на содействие борьбе с изменением климата в малых островных государствах – членах Содружества наций и основанный на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Председательством СОР29 и Содружеством наций в 2024 году.

В своем выступлении специальный посланник Министерства иностранных дел Великобритании по малым островным государствам Тим Хеммингс коснулся достижений прошлогодней конференции COP29 и отметил, что, учитывая масштаб проблем, вызванных колебаниями уровня моря, британский МИД реализовал ряд проектов в поддержку решения вопросов в этом направлении. Он назвал заслуживающим одобрения тот факт, что Председательство COP29 организовало мероприятие по этой теме в Лондоне совместно с Содружеством наций.

Соучредитель и исполнительный директор организации Whale Guardians Майкл Фишбек привлек внимание к биоразнообразию Каспийского моря и отметил, что снижение его уровня является предвестником более масштабных процессов, которые могут произойти в Мировом океане. В связи с этим он подчеркнул важность принятия срочных мер по защите Каспия.

Фишбек высоко оценил лидерство, проявленное Азербайджаном под руководством Президента страны на конференции COP29, и его планы в области зеленой энергетики. В завершение своего выступления он заявил, что его цель — защитить не только китов и других морских обитателей, но и морские экосистемы, такие как Каспийское море, и способствовать их возрождению.

Выступив на мероприятии, послы малых островных государств в Лондоне, таких как Багамские острова, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, заявили, что повышение уровня моря представляет прямую угрозу существованию этих стран, и поблагодарили Председательство СОР29 за привлечение внимания к столь актуальной проблеме.

На мероприятии также была представлена выставка о природе Азербайджана. Мероприятие завершилось ознакомлением с экспозицией и официальным приемом.

