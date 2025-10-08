В Карабахском университете назначен новый декан

Камран Тельман оглу Меликов назначен деканом экономического факультета Карабахского университета.

Назначение произведено соответствующим приказом ректора университета Шахина Байрамова.

Кямран Меликов в 2010 году с отличием окончил Азербайджанский государственный экономический университет, получив степень бакалавра по специальности «Бухгалтерский учет». В 2012 году с отличием окончил магистратуру по специальности «Финансы» в Эксетерском университете (Великобритания). В 2012–2016 годах в рамках «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007–2015 годах» он получил докторскую степень по специальности «Бухгалтерский учет и финансы» в Эссекском университете (Великобритания).

К. Меликов имеет более 10 лет опыта академической деятельности в Великобритании. С 2015 по 2022 год он занимал должности преподавателя, старшего преподавателя и доцента кафедры бухгалтерского учета и финансов в Эссекском университете. С 2022 года он продолжает свою работу в качестве доцента в Университете Саутгемптона, одном из престижных университетов мира. Является автором ряда научных статей в международных авторитетных научных журналах в области бухгалтерского учета и бизнеса.