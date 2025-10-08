«Политический труп»: Симонян разнес Кочаряна

Не смотрел пресс-конференцию второго президента Армении Роберта Кочаряна и не собираюсь этого делать.

Но видел несколько видеоматериалов в интернете и одну-две цитаты в прессе.

Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян.

Он, в частности, отметил:

«В содержательном плане нет новых ожиданий, а в эстетическом плане смотреть и слушать этого человека просто неприятно. Этот «фальшивый» смех, гримасы, глупости и кураж уже никому неинтересны, просто ему об этом не говорят, чтобы не портить настроение. А если у него есть что сказать в политическом плане, то путь давно указан, пусть наберется смелости и придет на дебаты с уникально избранным руководителем Армении. Хотя уверен, что тот, кто в свое время объявил себя единственным мужчиной в стране, боится, как и другие неизбранные. Не бойтесь, все равно вы все давно политические трупы, вам нечего терять, так хоть будет шанс выяснить, кто больше из вас труп».