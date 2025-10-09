Турецкие депутаты с «Флотилии свободы» вылетели из Израиля в Азербайджан

Трое турецких депутатов, задержанных Израилем на борту «Флотилии свободы», вылетели в Азербайджан, откуда отправятся на родину.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, разместив соответствующую публикацию в соцсети X.

По его словам, Анкара продолжает усилия по возвращению остальных своих граждан. Они вернутся завтра специальным рейсом.

Также рассматриваются планы по эвакуации граждан третьих стран, написал он.

В то же время, как сообщает информагентство Anadolu со ссылкой на свои источники в МИД Турции, парламентарии после высадки в порту Ашдод были доставлены в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Источники уточнили, что «еще 18 граждан Турции перевезены в тюрьму Кециот, и консульские сотрудники в Тель-Авиве планируют встретиться с ними сегодня лично».

В министерстве подчеркнули, что для скорейшего возвращения турецких граждан предпринимаются все необходимые шаги, включая вариант организации специального авиарейса.

Коалиция «Флотилия свободы» (Freedom Flotilla Coalition) отправилась из Италии с целью доставки гуманитарной помощи в Газу. Рано утром 8 октября израильская армия задержала суда флотилии в международных водах, примерно в 120 морских милях от побережья Газы. Все находившиеся на борту были задержаны. Ранее, 1 октября, израильские военные атаковали также международную флотилию Global Sumud и задержали ее участников. После всех процедур большинство активистов были возвращены в свои страны.