В Армении отреагировали на информацию о закупке ею самолетов Су-30 МК у Индии

У Армении нет договоренности с Индией о закупке истребителей Су-30МК.

Об этом заявил журналистам министр обороны Сурен Папикян.

Тем самым министр опроверг сообщения индийских СМИ, которые на днях сообщали, что Ереван намерен закупить от 8 до 12 единиц этих боевых машин. Называлась и сумма сделки – $2,5-3 млрд.

Армения в 2019 году закупила у России четыре Су-30СМ. Модифицированные версии этих самолетов в свое время в большом количестве были приобретены Индией. По некоторым оценкам, в индийском арсенале есть до 250 таких самолетов.

Источник: Sputnik Армения