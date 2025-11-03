В ресторане «Tut» выявлены нарушения - ФОТО

На основании поступившего обращения сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку в принадлежащем ООО «GK Fish Farm» ресторане «Тut», расположенном в Низаминском районе столицы по адресу Ш.Мирзаева, дом 21F.

В заведении были взяты образцы салата «Столичный», которые направили в лабораторию Института продовольственной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на АQТА.

Результаты лабораторных испытаний показали, что показатель содержания бактерии E.Coli (вид кишечной палочки) не соответствует требованиям нормативных документов.

В связи с выявленным нарушением в ресторане ограничено приготовление холодных закусок, а в отношении должностного лица начато производство в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях.