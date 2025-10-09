Ильхам Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - ДОПОЛНЕНО

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за подробную и обширную информацию в связи с авиакатастрофой самолета AZAL.

"И конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Мы с Вами были сразу в контакте. Как Вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, Вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил Вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ".

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.

"Также хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос". - сказал Ильхам Алиев.