Xiaomi представляет серию Xiaomi 15T: сочетание выдающейся оптики, передовых технологий и флагманского дизайна - ФОТО

Xiaomi представила свою новейшую флагманскую линейку — серию Xiaomi 15T, включающую Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, на глобальной презентации в Мюнхене.

Этот запуск знаменует собой новый этап эволюции серии T: от мощных камер и инновационных технологий для современных трендсеттеров — к высшему уровню мобильной фотографии, передовым инженерным решениям и утончённому дизайну.

Выдающаяся оптика для съемки нового уровня

Линейка Xiaomi 15T оснащена продвинутой трехкамерной системой, созданной совместно с Leica, для получения изображений высочайшего качества. В Xiaomi 15T установлены основная, сверхширокоугольная и телефотокамера, а модель Xiaomi 15T Pro комплектуется основной, сверхширокоугольной и продвинутым телеобъективом Leica 5x с 5-кратным перископическим оптическим зумом. Обе системы камер обеспечивают впечатляющие результаты при самых разных условиях съемки. Для универсальной компоновки кадра обе модели предлагают несколько фокусных расстояний на выбор. Камера Xiaomi 15T Pro охватывает диапазон от 15 мм до 230 мм, а Xiaomi 15T – от 15 мм до 92 мм. Это позволяет с одинаковой легкостью снимать широкие панорамы и крупные планы с безупречной детализацией.

Основная 50 МП камера оснащена оптическим объективом Leica Summilux с диафрагмой ƒ/1.7 в базовой версии и ƒ/1.62 в версии Pro для исключительной детализации. Камера передает яркие цвета и обеспечивает высокий контраст даже при слабом освещении. Модель Pro оснащена высококлассным сенсором Light Fusion 900.

Его динамический диапазон 13.5 EV значительно повышает четкость и точность цветопередачи.

Впервые в серии T появился продвинутый телеобъектив Leica с перископом в Xiaomi 15T Pro, который обеспечивает впечатляющее 5-кратное оптическое увеличение, 10-кратное увеличение зума уровня оптического и до 20-кратного ультразума. Эта функция позволяет делать фото разных форматов – от широких пейзажей до детальных снимков удаленных объектов. Обе модели также оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой для четких селфи и видеозвонков.

Аппаратную часть камер дополняет платформа вычислительной фотографии нового поколения Xiaomi AISP 2.0.

Благодаря функциям PortraitLM 2.0 и ColorLM 2.0, Xiaomi AISP 2.0 автоматически улучшает изображения, усиливая восприятие глубины, тональный диапазон и точность цветопередачи. В результате фотографии получаются более естественными и живыми с минимальной необходимостью постобработки. Функция доступна как в базовой, так и в Pro-версии.

Это особенно полезно для режима Master Portrait, который развивает портретные возможности предыдущего поколения, добавляя новые эффекты боке, например “Широкий” и “Пузыри”. Кроме того, пользователи могут индивидуально настраивать апертуру и фокусное расстояние. Для съемки спонтанных моментов идеально подходит режим уличной фотографии Leica. Он позволяет сделать снимок мгновенно, запустив приложение “Камера” прямо с заблокированного экрана. Пользователю доступны культовые фокусные расстояния 28 мм, 35 мм, 50 мм, 75 мм и, эксклюзивно для Xiaomi 15T Pro, 135 мм для дальних планов.

Что касается видеосъемки, серия Xiaomi 15T предлагает возможности профессионального уровня специально для создателей контента. Обе модели поддерживают съемку 4K с частотой обновления 30 кадров в секунду в формате HDR10+ на всех фокусных расстояниях, что позволяет сохранять яркость и контраст независимо от используемого объектива. Xiaomi 15T Pro выходит за рамки возможного, поддерживая съемку 4K с частотой обновления 120 кадров в секунду на основную камеру для создания кинематографичных роликов с точным контролем каждого кадра. Для постобработки предусмотрена запись в 4K с частотой обновления 60 кадров в секунду и 10-битным логарифмическим профилем с подачей LUT. Это предоставляет видеографам гибкость для цветокоррекции.

От фотографии до видеосъемки, система камер серии Xiaomi 15T предлагает полноценное решение с простотой управления и запоминающимися результатами, будь то спонтанные моменты или тщательно продуманные композиции.

Бесперебойная связь в сочетании с новой операционной системой

Помимо возможностей съемки, серия Xiaomi 15T совершает прорыв в мобильной связи, переосмысляя то, как пользователи остаются на связи в различных условиях. В основе этой инновации лежит технология связи без сети между устройствами Xiaomi с передовыми разработками, среди которых – мировой дебют функции оффлайн-связи Xiaomi в серии 15T1. Эта технология позволяет осуществлять прямую голосовую связь между устройствами серии на расстояниях до 1.9 км для Xiaomi 15T Pro и до 1.3 км для Xiaomi 15T, даже без сигнала сотовой сети или Wi-Fi2. Данная функция особенно полезна при отсутствии привычных сетей в отдаленных местностях.

Еще большую стабильность и адаптивность связи между устройствами Xiaomi обеспечивает тюнер Xiaomi Surge T1S, который использует сигналы GPS, Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи. Эта технология работает совместно с высокопроизводительной антенной, которая улучшает общую производительность сотовой связи и использует интеллектуальное переключение антенн с помощью ИИ для максимизации качества сигнала. Таким образом, будь то стриминг, навигация или игры, эта интегрированная система обеспечивает стабильное и надежное соединение.

Помимо технологий связи, серия Xiaomi 15T также получит новейшее программное обеспечение Xiaomi HyperOS 33. Эта система направлена на улучшение пользовательского опыта через расширенные возможности многозадачности3, ускоренный запуск приложений и обновленный интерфейс, который включает новые стили экранов блокировки, обои, иконки, виджеты и современный дизайн уведомлений. К тому же, благодаря встроенному передовому искусственному интеллекту и улучшенной связи между устройствами, пользователи смогут с легкостью обмениваться контентом и синхронизировать деятельность. Устройства будут обновлены до HyperOS 3 в числе первых3.



Большой и яркий дисплей с максимальным погружением

Серия Xiaomi 15T оснащена самым большим и ярким экраном среди всех смартфонов Xiaomi. Его диагональ составляет внушительные 6,83 дюйма для полного погружения – будь то создание контента, чтение или развлечения2. Благодаря пиковому уровню яркости до 3200 нит экран сохраняет четкость и контрастность, гарантируя видимость в любых условиях. Разрешение 1,5K обеспечивает насыщенные цвета, позволяя фотографиям, видео и графике выглядеть яркими и детализированными.

Xiaomi 15T Pro выводит визуальное восприятие контента на новый уровень благодаря ультратонким рамкам всего 1,5 мм со всех сторон, которые стали возможны благодаря технологии LIPO2. Эти рамки на 27% уже, чем у предыдущего поколения2, что создает эффект дисплея «от края до края» и визуально увеличивает экран без увеличения размеров самого устройства. Дисплей Xiaomi 15 T Pro поддерживает сверхплавную частоту обновления до

144 Гц5, обеспечивая плавный скроллинг и более отзывчивое взаимодействие. Для комфорта при длительном использовании смартфон оснащен технологией DC dimming на полной яркости.

Частота обновления экрана Xiaomi 15T достигает 120 Гц6. Для дополнительной заботы о зрении смартфон оснащен ШИМ-диммингом с частотой 3840 Гц, который значительно уменьшает мерцание экрана. Это делает длительное использование устройства более комфортным, даже в темное время суток или при слабом освещении.

Мощность и работоспособность

Мощному дисплею требуются не менее выдающиеся внутренние компоненты. Серия Xiaomi 15T обеспечивает высокую производительность и эффективную систему охлаждения, отвечая запросам современных пользователей. В обеих моделях установлена батарея емкостью 5500 мАч, обеспечивающая длительную работу в тонком корпусе. Xiaomi 15T Pro поддерживает как проводную зарядку 90W HyperCharge, так и беспроводную 50W HyperCharge7. Xiaomi 15T оснащен 67W HyperCharge для быстрой зарядки без долгого ожидания8. Кроме того, батарея рассчитана на долгий срок службы: она сохраняет до 80% емкости даже после 1600 циклов зарядки2. При полной разрядке устройство способно включиться менее чем за четыре секунды2 после подключения к зарядному устройству.

Xiaomi 15T Pro работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400+, изготовленного по 3-нм техпроцессу, в то время как Xiaomi 15T оснащен MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Оба процессора обеспечивают прирост производительности CPU и GPU по сравнению с предыдущим поколением, гарантируя плавное выполнение различных задач2.

Важную роль играет эффективная система охлаждения для комфорта при длительном использовании. Для этого в серии Xiaomi 15T применяется система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop. В отличие от традиционных пассивных систем, которые медленно передают тепло от внутренних компонентов к поверхности телефона, Xiaomi 3D IceLoop эффективно разделяет пар и жидкость, включая специально спроектированный трехмерный выступ для процессора. Эта конструкция помогает отводить тепло от центральных компонентов, таких как SoC, и равномерно распределять его по поверхности устройства. Благодаря этому пользователи получают стабильную оптимальную производительность и комфортное удержание устройства даже во время выполнения самых ресурсоемких задач.

Флагманский дизайн и автономность

Вся передовая производительность заключена в утонченный и премиальный дизайн, который отражает постоянное стремление Xiaomi к элегантности, долговечности и удобству держания в руке. Задняя панель и крышка аккумуляторного отсека, выполненные из цельного стекловолокна, формируют единый бесшовный корпус, а плоская рамка соответствует современным дизайнерским принципам. Слегка скругленные грани придают более эстетичный вид и обеспечивают комфортный захват.

Серия Xiaomi 15T также отличается повышенной прочностью. Начинается это с дисплея Corning® Gorilla® Glass 7i, который обеспечивает 100% повышенную устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущим поколением2, и продолжается прочным задним стекловолоконным покрытием, совмещающим стиль и долговечность. Обе модели имеют сертификат водонепроницаемости, и пылезащиты IP689, что позволяет им выдерживать погружение в пресную воду на глубину до 3 метров2.

Отличаясь от базовой модели, Xiaomi 15T Pro выполнен с рамкой из высокопрочного алюминиевого сплава 6M13, обеспечивающей повышенную защиту при падениях и лучшую структурную целостность. Цветовые варианты включают Черный, Серый и роскошный Мокко Золото10, созданный для тех, кто ценит утонченные детали и надежность. Xiaomi 15T предлагается в цветах Черный, Серый и эффектный Розовое Золото10, специально для любителей модных и элегантных решений.

Цена и доступность

Xiaomi 15T будет доступен с 9 октября в варианте памяти:

• 12 + 512 ГБ — 1 149,99 AZN

Xiaomi 15T Pro будет доступен с 9 октября в двух вариантах памяти:

• 12 + 512 ГБ — 1 549,99 AZN

• 12 + 1024 ГБ — 1 699,99 AZN

Смартфоны представлены в трёх стильных цветах: Черный, Серый, Розовое Золото¹⁰. Xiaomi15T Series уже можно приобрести в магазинах Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton.

