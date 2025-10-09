Обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Словакией - ФОТО

9 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики, генералом Даниэлем Змеко, совершающим официальный визит в Азербайджан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венок и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, почтив их светлую память.

Затем делегация посетила Парк Победы и возложила венок к Мемориальному памятнику в честь Победы.

На официальной церемонии встречи, состоявшейся в Генеральном штабе Азербайджанской армии, начальники Генштабов прошли перед почетным караулом. Были исполнены государственные гимны Азербайджанской Республики и Словацкой Республики. В соответствии с протоколом словацкий гость оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей на встрече начальников Генштабов двух стран, генерал-полковник Керим Велиев выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Отмечалось наличие широких возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал Д. Змеко отметил, что подобные визиты представляют важное значение с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества и развития армий двух стран.

На встрече также был проведен широкий обмен мнениями по ряду вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.

Затем делегация посетила Центр кибербезопасности. Здесь гостям была представлена подробная информация о мерах, предпринимаемых для обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, находящихся на вооружении Азербайджанской армии, а также о средствах киберзащиты на основе искусственного интеллекта, применяемых для противодействия киберугрозам.

В рамках официального визита в нашу страну словацкая делегация посетила Центр боевого управления Военно-воздушных сил. Гостям был представлен брифинг о структуре центра, принципах его работы и направлениях деятельности.

Словацкая военная делегация также побывала в одной из воинских частей ВВС. Гостям было подробно рассказано о воинской части, были продемонстрированы образцы имеющихся на вооружении авиационных и технических средств.