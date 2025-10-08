С представителями Всемирного банка обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Великого возвращения

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с делегацией Всемирного банка.

Как сообщили в госкомитете, гостям была предоставлена информация о проводимой комитетом работе по обеспечению устойчивого расселения бывших вынужденных переселенцев в рамках Плана мероприятий I Государственной программы по Великому возвращению. Было отмечено, что восстановительно-строительные работы, осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, создают условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. Наряду с этим, благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, реализуются необходимые меры по обеспечению социальной защиты вынужденных переселенцев, улучшению их жилищных условий и повышению занятости.

В целях обеспечения достойных условий жизни населения и повышения уровня материального благосостояния осуществляются комплексные меры. Реализуемый совместно со Всемирным банком проект также имеет важное значение для обеспечения занятости переселенцев, готовящихся к возвращению в родные края.

Отмечено, что в тренингах, организованных в рамках проекта, охватывающего 18 городов и районов, приняли участие около 800 вынужденных переселенцев. В ходе проекта особое внимание уделялось повышению экономической активности женщин. Среди участников проекта — около 30 бывших вынужденных переселенцев с инвалидностью. В рамках проекта были организованы тренинги более чем по 60 специальностям, включая кондитера, портного, парикмахера, бухгалтера, графического дизайнера и другие, а 257 лицам было предоставлено оборудование в соответствии с их специализацией.

Председатель Государственного комитета подчеркнул, что бывшие переселенцы, привлеченные к реализации проекта, уже знают, какой профессией будут заниматься по возвращении в родной край, что способствует устойчивому расселению.

Представители Всемирного банка — руководитель проекта Всемирного банка по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев Эрик Колдвел Джонсон, сотрудник Всемирного банка Сабина Энн Эспиноза и представитель по связям с ВБ по Халиса Шахвердиева подчеркнули важность сотрудничества, связанного с вынужденными переселенцами, и выразили удовлетворение этим сотрудничеством.

Эрик Колдвел Джонсон отметил, что проект реализован на высоком уровне, а достигнутые результаты значительно превысили запланированные показатели: «Мы верим, что бывшие вынужденные переселенцы, участвовавшие в проекте, по возвращении на родные земли смогут воспользоваться приобретенными навыками, создать и развить свои малые предприятия».

Напомним, что в 2023 году между Государственным комитетом и Всемирным банком было подписано Письмо-согласие по грантовому проекту «Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев в Азербайджане». Основная цель проекта заключается в повышении уровня навыков, доступности вспомогательных услуг и возможностей получения дохода для семей вынужденных переселенцев, переселение которых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана предусмотрено в 2023–2026 годах в соответствии с I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.