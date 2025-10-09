Азербайджан сыграл вничью с Нидерландами и уступил Германии на чемпионате Европы

В Батуми набирает обороты командный чемпионат Европы по шахматам.

В четвертом туре мужская сборная Азербайджана сыграла вничью с Нидерландами – 2:2. Партии на всех четырех досках завершились мирным исходом, особенно стоит выделить встречу Шахрияра Мамедъярова с участником турнира претендентов Анишем Гири.

Наша команда набрала 6 очков и расположилась на пятом месте, уступая по дополнительным показателям Греции и Нидерландам. А лидирует Сербия, имеющая в активе 8 баллов.

Женская сборная Азербайджана уступила Германии со счетом 1,5:2,5. Исход встречи решился на четвертой доске:

Гюльнар Мамедова проиграла Катерина Должиковой.

Поражение не позволило нашим шахматисткам сохранить место в первой пятерке. Коллектив идет семьмым, имея в активе 5 очков.

На первой строчке находится Польша, набравшая 8 баллов.

Ниджат