Азербайджан сыграл вничью с Нидерландами и уступил Германии на чемпионате Европы
В Батуми набирает обороты командный чемпионат Европы по шахматам.
В четвертом туре мужская сборная Азербайджана сыграла вничью с Нидерландами – 2:2. Партии на всех четырех досках завершились мирным исходом, особенно стоит выделить встречу Шахрияра Мамедъярова с участником турнира претендентов Анишем Гири.
Наша команда набрала 6 очков и расположилась на пятом месте, уступая по дополнительным показателям Греции и Нидерландам. А лидирует Сербия, имеющая в активе 8 баллов.
Женская сборная Азербайджана уступила Германии со счетом 1,5:2,5. Исход встречи решился на четвертой доске:
Гюльнар Мамедова проиграла Катерина Должиковой.
Поражение не позволило нашим шахматисткам сохранить место в первой пятерке. Коллектив идет семьмым, имея в активе 5 очков.
На первой строчке находится Польша, набравшая 8 баллов.
Ниджат