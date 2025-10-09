«Новогодняя фабрика чудес»: На сцене РДТ оживут любимые сказочные герои - ФОТО

20, 21, 27 и 28 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театр имени Самеда Вургуна состоится музыкальное представление под названием «Новогодняя фабрика чудес».

В рамках «Новогодней фабрики чудес» более 35 героев из разных сказок встретятся с юными зрителями - Дед Мороз и Снегурочка, весёлые эльфы, Эльза и Олаф, Белль и Чудовище, Золушка и Принц, Барби и Кен, Соник, знаменитый Лабубу, Жасмин и Аладдин, Джинн, Пикачу, детализированные Трансформеры и многие другие.

«Музыка, танцы, спецэффекты, яркие костюмы, интерактив и волшебство - всё это создаёт невероятную атмосферу самого настоящего сказочного праздника! А в финале дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями зажгут Новогоднюю ёлку!» - отмечают в РДТ.

Начало представления - в 12:00 и в 15:00.

Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн на сайте iTicket.az.