Фон дер Ляйен о соглашении между Израилем и ХАМАС: Страдания должны прекратиться

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращения огня и освобождении заложников в секторе Газа на основе предложения, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом.

«Я высоко оцениваю дипломатические усилия США, Катара, Египта и Турции, позволившие достичь этого прорыва. Меня также воодушевляет поддержка правительства Израиля и Палестинской администрации», - написала фон дер Ляйен в социальной сети Х.

«Теперь все стороны должны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть освобождены в целости и сохранности. Необходимо установить постоянное прекращение огня. Страдания должны прекратиться», - подчеркнула она.

ЕС продолжит поддерживать быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Газу, «и когда придёт время, мы будем готовы помочь в восстановлении и реконструкции», пообещала глава Еврокомиссии.

«Сегодняшнюю возможность следует использовать. Это возможность проложить надёжный политический путь к прочному миру и безопасности. Путь, прочно основанный на решении о двух государствах», - заключила она.