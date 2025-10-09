Венгрия не поддержит семилетний бюджет ЕС

Венгрия не поддержит предложенный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предусматривающий выделение около €360 млрд в интересах Украины.

Об этом сообщил на брифинге для журналистов глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, рассказывая о результатах последнего заседания правительства страны.

"Как и правительства многих других стран, мы пришли к выводу о том, что в нынешнем виде семилетний бюджет ЕС неприемлем. Чтобы стать эффективным, он нуждается в фундаментальных изменениях и дополнениях.

Сейчас венгерское правительство поддержать его не может", - сказал Гуйяш.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы приведет к финансовым потерям всех стран сообщества и будет выгоден только транснациональным корпорациям, работающим на украинском рынке. Он отмечал, что средства, которые Брюссель предложил выделить Киеву, в 18 раз превышают сумму всех пенсий, ежегодно выплачиваемых в Венгрии.

Орбан предупреждал, что не согласится с проектом нового бюджета Евросоюза на общую сумму 2 трлн евро, поскольку он предусматривает неоправданно большие расходы в интересах Украины, в том числе на ее присоединение к сообществу.

Источник: ТАСС