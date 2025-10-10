Мария Корина Мачадо - кто она и за что получила Нобелевскую премию мира 2025 года? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо.

Премия присуждена Марии Корине Мачадо «за её неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии» - об этом говорится в официальном релизе комитета, опубликованном в социальных сетях.

Отмечается, что в качестве лидера демократического движения в Венесуэле Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданской смелости в Латинской Америке в последнее время.

«Госпожа Мачадо была ключевой объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разделена - оппозиции, нашедшей общую позицию в требовании свободных выборов и представительного правительства. Именно это лежит в основе демократии: наша общая готовность защищать принципы народовластия, даже когда мы не соглашаемся друг с другом. В период, когда демократия находится под угрозой, защита этой общей основы становится как никогда важной», - подчеркивается в релизе.

Также отмечается, что Мария Корина Мачадо соответствует всем трём критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля для выбора лауреата Нобелевской премии мира - она объединила оппозицию своей страны, она никогда не колебалась в сопротивлении милитаризации венесуэльского общества и она твёрдо поддерживает мирный переход к демократии.

Решение комитета стало неожиданностью, так как ранее многие ожидали, что премию получит действующий президент США Дональд Трамп и произойдет это за ряд внешнеполитических инициатив, направленных на деэскалацию конфликтов и продвижение переговоров между странами.

Напомним, что за день до присуждения Нобелевской премии мира 2025 года Марии Корине Мачадо Белый дом опубликовал фотографию Трампа, назвав его «Президентом мира».

13:07

Нобелевская премия мира 2025 г присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Об этом говорится в сообщении комитета.

Источник: РИА Новости