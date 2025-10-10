 Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване | 1news.az | Новости
Политика

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

First News Media13:38 - Сегодня
Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

Россия выступает за проведение четвертой министерской встречи консультативной региональной платформы "3+3" до конца 2025 года.

На данном этапе ведутся работы по ее проработке. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на встрече со студентами Российско-Армянского университета (РАУ), передают армянские СМИ.

"Сейчас мы в контактах между Арменией и Азербайджаном, потому что там вопрос об очередности. То есть готовы и армянская сторона, и азербайджанская сторона провести у себя такое заседание, они должны согласовать порядок очередности, мы, естественно, тоже этому всячески помогаем", - сказал дипломат.

По словам посла, все участники этой платформы, которые поддерживают контакт с турецкой и иранской сторонами, исходят из того, что это полезный, востребованный формат, и ключевую роль в решении проблем региона должны играть сами государства региона.

"Это наша принципиальная позиция, и ее разделяют наши партнеры. Конечно, участие третьих стран может быть ценным, но оно должно строиться на понимании реалий и интересов самих региональных игроков", — сказал дипломат.

Он также отметил, что многие вопросы, обсуждаемые в рамках армяно-азербайджанской нормализации или армяно-американского диалога, неизбежно затрагивают интересы других соседних стран, и именно поэтому платформа "3+3" становится объективно востребованным механизмом многостороннего диалога.

Копыркин указал на то, что формат работает, уже состоялись три встречи. Что касается участия Тбилиси, то он отметил, что Грузия на начальном этапе проявила интерес на экспертном уровне, приняла участие в одном из мероприятий, но позднее дистанцировалась. Тем не менее, подчеркнул посол РФ, все участники платформы едины во мнении, что дверь для Грузии остаётся открытой.

Напомним, последнее заседание региональной консультативной платформы "3+3" состоялось в Стамбуле в октябре 2024 года.

