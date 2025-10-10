 Юный азербайджанский боксер вошел в историю | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

First News Media19:00 - Сегодня
Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Юный спортсмен Билалхабаши Назаров вошел в историю азербайджанского бокса.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, 18-летний член сборной добился этого, завоевав золото на чемпионате Европы U-19 в Остраве (Чехия).

Он стал первым азербайджанским боксером, дважды удостоившимся титула чемпиона Европы среди юношей. Год назад в Порече (Хорватия) Назаров получил титул сильнейшего на континенте. Воспитанник Астаринской школы бокса завоевал обе золотые медали под руководством главного тренера сборной Эльбруса Рзаева.

Чемпионат Европы в Чехии стал знаменательным также для азербайджанских боксерш. Впервые в истории страны команда Азербайджана завоевала медаль, причем сразу две. В составе сборной под руководством главного тренера Илькина Агаева спортсмена Банучичек Насирли (48 кг) завоевала серебро, а Илькана Ахмедова (+80 кг) - бронзу.

Сборная Азербайджана, впервые за 16 лет, завоевала 5 медалей на чемпионате Европы U-19.

Отметим, что другие медали в копилку азербайджанской сборной внесли Зидан Гумбатов (55 кг) и Субхан Бабаев (60 кг), заняв 3-е место.

Поделиться:
333

Актуально

Мнение

Оттепель: В отношениях Баку и Москвы тают льды

Политика

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Спорт

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Спорт

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Французы пообещали принять меры в случае провокаций на матче «милли»

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с командой Франции в Париже

Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Медальный зачет III Игр стран СНГ

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Азербайджанские боксёрши завершили финал III Игр стран СНГ с 9 медалями - ФОТО

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 12-й день III Игр стран СНГ

Последние новости

Микаил Джаббаров: Существует большой потенциал для расширения сотрудничества с Туркменистаном в энергетическом секторе

Сегодня, 20:02

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Сегодня, 19:50

В России будут судить Аллу Пугачеву без ее участия

Сегодня, 19:30

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Сегодня, 19:15

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Сегодня, 19:00

Дорожная полиция: Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования - обязанность каждого водителя

Сегодня, 18:40

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Сегодня, 18:25

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Сегодня, 18:10

Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

Сегодня, 17:58

Памяти Амины Юсифгызы: Голос, который стал символом эпохи – ВИДЕО

Сегодня, 17:29

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия

Сегодня, 17:20

Путин: Москва и Баку будут вместе реализовывать большие планы

Сегодня, 16:58

Пропала жительница столицы

Сегодня, 16:53

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Сегодня, 16:50

Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном

Сегодня, 16:40

Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

Сегодня, 16:34

Оказавший полиции вооруженное сопротивление был обезврежен и задержан

Сегодня, 16:15

Белый дом отреагировал на решение Нобелевского комитета по премии мира

Сегодня, 16:10

Антикоррупционный суд рассматривает уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10