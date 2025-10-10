Визит Трампа в Израиль может состояться 13 октября

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль может состояться в понедельник, 13 октября.

Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, информация о том, что Трамп может посетить Израиль 13 октября, появилась в ходе утренних консультаций между Белым домом и высокопоставленными израильскими представителями. "Подробности визита пока не уточнены, и в этом вопросе сохраняется большая неопределенность", - указывает Kan.

Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога 9 октября сообщила, что визит Трампа в Иерусалим ожидается в воскресенье, 12 октября. В тот же день президент США заявил на заседании президентского кабинета в Белом доме, что готов выступить в Кнессете (израильском парламенте). Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.

Сразу после этого заявления президента США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете - израильском парламенте. Американский лидер принял это приглашение и отметил, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он также не исключил, что в рамках возможной поездки посетит сектор Газа.

Источник: ТАСС