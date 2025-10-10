Апелляционная жалоба Шахина Шыхлинского отклонена
В Свердловском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского.
Как сообщает российское бюро AПA, адвокат подал жалобу в суд высшей инстанции на приговор суда первой инстанции с просьбой смягчить меру пресечения, применённую в отношении его подзащитного.
Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела в закрытом заседании, «не нашёл оснований для удовлетворения апелляционной жалобы».
Шахин Шыхлинский останется под арестом до 30 декабря 2025 года.
Отметим, Шахин Шыхлинский был задержан 2 июля.
